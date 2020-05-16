В Минтрансе отказались от дистанцирования авиапассажиров из-за нерентабельности

Министр отметил огромные расходы авиаперевозчиков на каждый рейс с учетом обслуживания лайнера, оплаты топлива и работы экипажа. Согласно исследованиям рынка, рентабельность необходима на уровне 72-75%, поэтому соблюсти социальную дистанцию невозможно, сообщают «Известия».

«Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо — в перчатках это просто неприятно делать — они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность», — считает министр.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН рассказал, что спасти российские воздушные перевозки сможет только прямое субсидирование государства.

«Потребители не могут влиять на этот процесс, но стоило бы попросить правительство сделать то, что делают в цивилизованных странах. Единственным возможным способом сохранения воздушного транспорта в нашей стране, который, полагаю, нашей стране нужен, является прямое субсидирование. Не кредиты, не льготы, а прямое субсидирование авиакомпаний в размере тех доходов, которые они получают в обычных условиях», - заключил он.

