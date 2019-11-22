Как Путин спас российских водителей от разорения
Владимир Путин раскритиковал подорожание стоимости медсправок для водителей. Эксперты рассказали НСН, почему новые правила могли серьезно ударить по карману водителей и бюджету государства.
Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» попытки ввести новый порядок медицинского осмотра для водителей, из-за которого справки для ГИБДД подорожают в разы. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал президент, комментируя ситуацию с новыми правилами. Он заявил об этом во время открытия движения по первому Московскому центральному диаметру. Путин считает, что дополнительные обследования автолюбителей проводить нужно, однако новые правила он посоветовал вводить «с умом» и поэтапно. Президент отметил, что обследования необходимо проводить с применением российского оборудования, которое поможет сократить расходы и сделать справку более дешевой.
Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что производитель оборудования для анализа, который должен выявить у автолюбителей наличие психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку, всего один — из Франции. Реагенты тоже все импортные. В результате нововведения российские водители поддержат западную экономику.
«Цена одного анализа — 3 тысячи рублей. Ежегодно на вот это все водителями будет тратиться почти 20 миллиардов рублей. Все эти деньги уйдут за границу, на поддержку французской экономики. С чем всех нас и поздравляю. Дай бог французам счастья. Африке простили 20 миллиардов долларов, ну и теперь французам будем перечислять 20 миллиардов рублей — все за счет российских водителей» — высказал свою точку зрения глава «Синих ведёрок».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, стоимость медсправки для ГИБДД с нынешних 500 рублей в результате нововведений вырастет до 5 тысяч рублей. В разных регионах стоимость справки разная. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что само введение новых анализов в систему прохождения медицинской комиссии на выдачу водительского удостоверения является необходимым.
«Нововведение не избыточно, избыточна стоимость анализов. Потому что отсеивать людей склонных к потреблению психотропных наркотических веществ и алкоголя, конечно, надо. У нас на дорогах полно водителей со "стеклянными" глазами. Поэтому эта работа необходима, вопрос только в адекватности стоимости таких анализов. Не станет ли это кормушкой для лабораторий и почему в одном регионе такая справка стоит 2 тысячи рублей, а в другом 6 тысяч рублей? Ведь, [применяются] одни и те же реагенты и оплата труда схожая», - пояснил Лысаков.
При этом психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, почему анализ на уровень CDT не убережет общество от алкоголиков за рулем.
«Сейчас противопоказанием к управлению транспортным средством является наличие алкогольной зависимости. Выявление данного фермента в количестве больше нормального позволяет лишь заподозрить наличие зависимости, но не является ее эквивалентом. Фермент повышается в крови тогда, когда человек употребляет алкоголь непрерывно на протяжении, например, двух недель. Даже если в небольших дозах. Но как только человек прекращает употреблять и воздерживается те же две недели, то фермент приходит в норму, несмотря на то, что алкогольная зависимость никуда не делась. Любой зависимый от алкоголя человек как минимум две недели в году трезвым ходит. Это никак не страхует общество и государство от того, что он будет управлять транспортным средством», — пояснил медик.
Предполагалось, что новые правила начнут действовать уже с 22 ноября 2019 года. Накануне в ряде российских городов за справками для ГИБДД у наркодиспансеров выстроились очереди автолюбителей. Они хотели получить справки по старой цене. Однако Минздрав приказом от 20 ноября отложил введение нового порядка медосмотра для водителей до первого июля 2020 года.
Согласно новым правилам, при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма.
На фоне скандала стало известно об увольнении директора Центра наркологии имени Сербского Татьяны Клименко. По данным СМИ, именно она одобрила новые правила медосмотра.
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