Как Путин спас российских водителей от разорения

Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что производитель оборудования для анализа, который должен выявить у автолюбителей наличие психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку, всего один — из Франции. Реагенты тоже все импортные. В результате нововведения российские водители поддержат западную экономику.

«Цена одного анализа — 3 тысячи рублей. Ежегодно на вот это все водителями будет тратиться почти 20 миллиардов рублей. Все эти деньги уйдут за границу, на поддержку французской экономики. С чем всех нас и поздравляю. Дай бог французам счастья. Африке простили 20 миллиардов долларов, ну и теперь французам будем перечислять 20 миллиардов рублей — все за счет российских водителей» — высказал свою точку зрения глава «Синих ведёрок».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, стоимость медсправки для ГИБДД с нынешних 500 рублей в результате нововведений вырастет до 5 тысяч рублей. В разных регионах стоимость справки разная. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что само введение новых анализов в систему прохождения медицинской комиссии на выдачу водительского удостоверения является необходимым.

«Нововведение не избыточно, избыточна стоимость анализов. Потому что отсеивать людей склонных к потреблению психотропных наркотических веществ и алкоголя, конечно, надо. У нас на дорогах полно водителей со "стеклянными" глазами. Поэтому эта работа необходима, вопрос только в адекватности стоимости таких анализов. Не станет ли это кормушкой для лабораторий и почему в одном регионе такая справка стоит 2 тысячи рублей, а в другом 6 тысяч рублей? Ведь, [применяются] одни и те же реагенты и оплата труда схожая», - пояснил Лысаков.