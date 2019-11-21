Медсправки для водителей: Чушь или цинизм?

Чушью назвал Владимир Путин взрывной рост стоимости медицинских справок, необходимых для получения или обмена водительских удостоверений. Новые правила должны были вступить в силу уже с пятницы, 22 ноября и предусматривали ряд новых анализов для выявления хронических алкоголиков и употребляющих наркотики. Сложные и затратные по времени анализы увеличили бы стоимость медсправки в среднем с нынешних 500 рублей до пяти тысяч. В преддверие вступления в силу этой меры, предусмотренной приказом Минздрава России, по всей стране выстроились километровые очереди желающих получить справку по старым правилам и, соответственно, ценам. Комментируя ситуацию, Владимир Путин заявил, что сам узнал об этом из СМИ:



«Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?» – задался вопросом Путин.

О решении отложить вступление в силу приказа Минздрава стало известно едва ли не одновременно с критикой президента. «С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении замглавы Минздрава Олега Салагая. Отмечается, что будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.

До констатации президентом страны той простой мысли, что попытка содрать пять тысяч с водителя за справку в нынешних российских реалиях является по меньшей мере чушью, в Минздраве свою инициативу таковой, разумеется, не считали. Как, впрочем, не представляли, вероятно, и многих ее последствий, помимо президентской критики. К примеру, если смотреть на страну чуть шире, чем это позволяет тесноватый Рахмановский переулок, окажется, что на всю Свердловскую область есть только одна лаборатория, способная провести анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин - маркер регулярной алкогольной нагрузки. Или что в стране средний возраст автомобиля превышает 13 лет, а более 6% всех машин в стране старше 30 лет – это ни много ни мало более 2,5 млн единиц. И подавляющее их большинство не стоят даже тех денег, которые бы дали за них по программе утилизации. При этом зачастую это является единственно возможным транспортным средством, к примеру, на селе, и единственным средством заработка. Так более очевидна степень цинизма в желании «содрать пятерочку» за справку на права?