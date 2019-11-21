«Синие ведёрки»: Новый анализ на алкоголизм пользы не принесет, а водителей разорит

Российские автолюбители выстроились в очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании медицинских справок. Очереди образовались у наркологических диспансеров в Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Калининграде, передает РИА Новости. Об изменениях правил медосвидетельствования водителей 17 ноября написала «Российская газета». Сообщается, что с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу. Анализы должны выявить наличие психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. По данным издания, нововведение должно привести к подорожанию цен на справки. В некоторых регионах стоимость справки для водителей может вырасти в 20 раз.

Анализ, который собираются брать у автомобилистов, не точный, он имеет погрешность до 15%, заявил НСН координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов.

«Даже если абстрагироваться от коррупции, то заставить сдавать кровь из вены 5,5 млн человек ежегодно, — верх глупости. Какая цель? Якобы определить хронический алкоголизм. Но дело в том, что анализ на этот самый фермент не точный, он имеет погрешность до 15%. В приказе Минздрава граница 1,2% взята слишком низкая. В научной литературе минимальный порог для начала каких-то диагностических целей используется цифра 2,2%, а отсечка вообще рекомендуется на уровне 3%. То есть граница, когда наступают последствия, взята слишком низкая», — считает Шкуматов.

Кроме того, имеется ряд заболеваний, которые приводят к повышенному уровню трансферрина. Это может привести к ложным выводам о злоупотреблении алкоголем.