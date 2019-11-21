«Синие ведёрки»: Новый анализ на алкоголизм пользы не принесет, а водителей разорит
Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН выступил категорически против нового анализа на алкоголизм российских автолюбителей.
Российские автолюбители выстроились в очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании медицинских справок. Очереди образовались у наркологических диспансеров в Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Калининграде, передает РИА Новости. Об изменениях правил медосвидетельствования водителей 17 ноября написала «Российская газета». Сообщается, что с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу. Анализы должны выявить наличие психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. По данным издания, нововведение должно привести к подорожанию цен на справки. В некоторых регионах стоимость справки для водителей может вырасти в 20 раз.
Анализ, который собираются брать у автомобилистов, не точный, он имеет погрешность до 15%, заявил НСН координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов.
«Даже если абстрагироваться от коррупции, то заставить сдавать кровь из вены 5,5 млн человек ежегодно, — верх глупости. Какая цель? Якобы определить хронический алкоголизм. Но дело в том, что анализ на этот самый фермент не точный, он имеет погрешность до 15%. В приказе Минздрава граница 1,2% взята слишком низкая. В научной литературе минимальный порог для начала каких-то диагностических целей используется цифра 2,2%, а отсечка вообще рекомендуется на уровне 3%. То есть граница, когда наступают последствия, взята слишком низкая», — считает Шкуматов.
Кроме того, имеется ряд заболеваний, которые приводят к повышенному уровню трансферрина. Это может привести к ложным выводам о злоупотреблении алкоголем.
«При хроническом алкоголизме уровень CDT от 3,9%. При том, что наш Минздрав хроническими алкоголиками считает тех, у кого 1,2%. Почувствуйте разницу! Чувствительность метода от 26-82%, а специфичность 92%. Более того, уровень зависит от общего трансферрина и будет ложно повышен у лиц с его высоким уровнем. У женщин уровень этого фермента выше, чем у мужчин независимо от потребления алкоголя», — отметил общественник.
Шкуматов добавил, что производитель оборудования для анализа всего один — из Франции. Реагенты тоже все импортные. В результате нововведения российские водители поддержат западную экономику.
«Цена одного анализа — 3 тысячи рублей. Ежегодно на вот это все водителями будет тратиться почти 20 миллиардов рублей. Все эти деньги уйдут за границу, на поддержку французской экономики. С чем всех нас и поздравляю. Дай бог французам счастья. Африке простили 20 миллиардов долларов, ну и теперь французам будем перечислять 20 миллиардов рублей — все за счет российских водителей» — высказал свою точку зрения глава «Синих ведёрок».
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, что доказать наличие у человека хронического алкоголизма очень непросто и почему анализ на уровень CDT не убережет общество от алкоголиков за рулем.
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