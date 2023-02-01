Кокорин: Каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме

В октябре 2018 года Кокорина арестовали по делу о побоях и хулиганстве, в мае следующего года спортсмена приговорили к полутора годам заключения. Однако уже через пять месяцев футболист был условно-досрочно освобожден.

По словам Кокорина, он не дал бы 70 млн рублей, «чтобы изменить все, что было», так как считает, что был «прав во всем». Футболист также отметил, что не жалеет об уголовном наказании.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать», — заявил Кокорин.

Форвард добавил, что провести несколько месяцев в СИЗО — некий «лайфхак» для «ребят, которые поплыли».

