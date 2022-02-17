«Блатной зов»: «Рэкетир на пенсии» призвал ввести в школы уроки самбо для самообороны

По его словам, в России необходимо сделать занятия спортом более доступными, так как проблемным детям не интересны математические олимпиады и занятия музыкой.

«Когда молодого человека традиционно зовет блатная романтика, противопоставить государству нечего. Запрещать брать под надзор и еще что-то такое... В идею из ружья не стреляют. Поэтому нужна идея. Нужен доступный спорт, потому что когда речь идет о таких подростках, вряд ли их можно увлечь игрой на скрипке, бальными танцами или участием в математических олимпиадах. А спорт нынче очень дорог. У меня дочь занимается художественной гимнастикой. К каждому соревнованию нужен новый купальник, который стоит от 30 до 60 тысяч. На постановку танцев - 10 тысяч. Во многих сферах спорта, видимо, так все и происходит. Из неблагополучных семей детям заниматься спортом достаточно проблематично», - резюмировал Орский.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявлял, в 2021 году в России было выявлено 1,5 тысячи фактов вовлечения подростков в преступные действия. В свою очередь в компании T.Hunter отмечали, что специалисты по информационной безопасности выявили более 30 закрытых каналов в Telegram, которые участвуют в ложных минированиях школ и других социальных объектов. Подчеркивалось, что их администраторами чаще всего являются подростки, проживающие на территории России.

