«Блатной зов»: «Рэкетир на пенсии» призвал ввести в школы уроки самбо для самообороны
В России необходимо сделать спорт доступным для подростков из соображений самообороны и уменьшения преступности, заявил Михаил Орский.
Уроки самбо необходимо ввести в каждую московскую школу, чтобы дети могли защитить себя от опасных приезжих подростков, которые носят с собой оружие и могут напасть на них в метро или автобусе, заявил авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД 17 февраля предложил создать систему социального сопровождения подростков, склонных к преступлениям. Президент подчеркнул, что работа в сфере профилактики «должна строиться эффективнее, нужно искать новые, современные подходы».
«Опять же, проблема несколько надуманная. Гораздо более важен вопрос беззащитности наших детей перед агрессивным поведением детей столицы. Наши дети знают жизнь по компьютерам. Для них какие-то конфликты - это конфликты вымышленных героев. И тут неожиданно в метро или автобусе они сталкиваются с гостями столицы, у которых в кармане не мобильный телефон с игрой, а сажалово вполне приличное. Скорее об этом надо заботиться, надо самбо вводить в каждую московскую школу», - сказал Орский.
По его словам, в России необходимо сделать занятия спортом более доступными, так как проблемным детям не интересны математические олимпиады и занятия музыкой.
«Когда молодого человека традиционно зовет блатная романтика, противопоставить государству нечего. Запрещать брать под надзор и еще что-то такое... В идею из ружья не стреляют. Поэтому нужна идея. Нужен доступный спорт, потому что когда речь идет о таких подростках, вряд ли их можно увлечь игрой на скрипке, бальными танцами или участием в математических олимпиадах. А спорт нынче очень дорог. У меня дочь занимается художественной гимнастикой. К каждому соревнованию нужен новый купальник, который стоит от 30 до 60 тысяч. На постановку танцев - 10 тысяч. Во многих сферах спорта, видимо, так все и происходит. Из неблагополучных семей детям заниматься спортом достаточно проблематично», - резюмировал Орский.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявлял, в 2021 году в России было выявлено 1,5 тысячи фактов вовлечения подростков в преступные действия. В свою очередь в компании T.Hunter отмечали, что специалисты по информационной безопасности выявили более 30 закрытых каналов в Telegram, которые участвуют в ложных минированиях школ и других социальных объектов. Подчеркивалось, что их администраторами чаще всего являются подростки, проживающие на территории России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Российские и белорусские военные разгромили условного противника
- Психолог рассказала об эмоциях, приводящих к лишнему весу
- Польша заявила о планах построить стену на границе с Россией
- Россия выслала заместителя посла США
- Россиянка Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков
- В Пентагоне и НАТО обвиняют Россию в наращивание сил у границ Украины
- Вильфанд рассказал, чем опасен циклон «Иления»
- Россиянам напомнили о предстоящей четырёхдневной рабочей неделе
- Минобороны: Воинские части вернутся в свои гарнизоны
- В России предложили запретить оскорблять действующего президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru