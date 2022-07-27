«Карантин для пыток»: Правозащитник «разнес» идею расширения особого режима в тюрьмах

Введение в тюрьмах и СИЗО особого режима при эпидемиях может привести к сокрытию нарушений под разными предлогами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее Минюст предложил расширить перечень оснований, по которым в тюрьмах, колониях и СИЗО вводится режим особых условий. Такими основаниями могут стать ЧС и эпидемии.