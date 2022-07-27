«Карантин для пыток»: Правозащитник «разнес» идею расширения особого режима в тюрьмах

Под благовидным предлогом в «пыточных колониях» могут ввести постоянный режим карантина, заявил в эфире НСН Иван Мельников.

Введение в тюрьмах и СИЗО особого режима при эпидемиях может привести к сокрытию нарушений под разными предлогами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее Минюст предложил расширить перечень оснований, по которым в тюрьмах, колониях и СИЗО вводится режим особых условий. Такими основаниями могут стать ЧС и эпидемии.

В тюрьмах и СИЗО предложили вводить особый режим при эпидемиях
«Основная проблема здесь в том, что могут не допускать адвокатов, могут пытаться не допускать членов общественных комиссий, как это было в Москве во время пандемии. Недобросовестные сотрудники региональных УФСИН могут попытаться саботировать выход за территорию колоний информации об их нарушениях. Конечно, это опасно в плане того, что мы видели ряд громких историй о пытках. При этом единственный способ победить пытки это открытость и независимый общественный контроль», - сказал Мельников.

Он признался, что не видит плюсов в этой инициативе.

«Это смешно»: В СПЧ указали на бесполезность Генпрокуратуры при проверках колоний
«Я не вижу здесь плюсов. Говорят о якобы обеспечения безопасности. Но я не помню случаев, когда в результате бунтов пострадали члены ОНК или адвокаты были взяты в заложники. Под благовидным предлогом в "пыточных колониях" может быть введен постоянный режим карантина. При этом мне непонятно, как с этим бороться. Доступ членов общественных наблюдательных комиссий должен быть постоянным, Нельзя давать такой инструмент для теоретически возможного манипулирования», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее член СПЧ Игорь Каляпин говорил НСН, что сотрудники Генпрокуратуры абсолютно не способны проверять безопасность осужденных в российских колониях. По его утверждению, они покрывают пытки и другие нарушения законов.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПравозащитникПыткиТюрьма
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