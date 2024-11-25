Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года
По предварительным данным, российские рыбаки выловили в этом году 235,4 тысячи тонн лососей, сообщили в Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
По данным ассоциации, это худший результат с 2005 года. Исправить ситуацию до конца сезона не удастся, так как лов уже не идет.
В ВАРПЭ также отметили, что российские рыбаки устанавливали два рекорда по вылову лососей. Так, в 2023 году было добыто 609 тысяч тонн лососей, а в 2018 году - почти 685 тысяч тонн.
Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что розничные цены на красную рыбу и красную икру к Новому году вырастут на 10−15%, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru