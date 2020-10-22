Вакцина от COVID-19 убивает? В Бразилии первая смерть

Волонтер, участвовавший в испытаниях западной вакцины AstraZeneca от COVID-19, умер в Бразилии от осложнений, связанных с коронавирусом, сообщили местные СМИ. Тем не менее, специалисты Оксфордского университета заявили, что их препарат безопасен и пообещали продолжить испытания.

На фоне разгорающегося скандала вокруг оксфордской вакцины президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от закупки китайского препарата от COVID-19. Как заявил бразильский лидер, граждане страны больше не будут «подопытными кроликами».

В сентябре при испытании вакцины компании AstraZeneca произошел серьезный сбой. Компания приостановила третью фазу испытания вакцины в США из-за побочных эффектов от препарата у одного из добровольцев в Великобритании.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.

«С российской вакциной такого не может произойти. Она была выполнена на отточенной многими годами технологии. Это же не первая вакцина, которая была сделана. Начиналась эта технология вовсе не для производства вакцины, а для разработки методов генной терапии. А потом ее решили просто испытать при приготовлении вакцины, и оказалось очень удачно», - заверил вирусолог.