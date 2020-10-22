Вакцина от COVID-19 убивает? В Бразилии первая смерть
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от закупки китайского препарата от коронавируса после смерти участника тестов оксфордской вакцины.
Волонтер, участвовавший в испытаниях западной вакцины AstraZeneca от COVID-19, умер в Бразилии от осложнений, связанных с коронавирусом, сообщили местные СМИ. Тем не менее, специалисты Оксфордского университета заявили, что их препарат безопасен и пообещали продолжить испытания.
На фоне разгорающегося скандала вокруг оксфордской вакцины президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от закупки китайского препарата от COVID-19. Как заявил бразильский лидер, граждане страны больше не будут «подопытными кроликами».
В сентябре при испытании вакцины компании AstraZeneca произошел серьезный сбой. Компания приостановила третью фазу испытания вакцины в США из-за побочных эффектов от препарата у одного из добровольцев в Великобритании.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.
«С российской вакциной такого не может произойти. Она была выполнена на отточенной многими годами технологии. Это же не первая вакцина, которая была сделана. Начиналась эта технология вовсе не для производства вакцины, а для разработки методов генной терапии. А потом ее решили просто испытать при приготовлении вакцины, и оказалось очень удачно», - заверил вирусолог.
Однако далеко не все эксперты столь оптимистичны относительно будущего российской вакцины. Так, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова рассказала на пресс-конференции в НСН, что эффективность российских вакцин еще не доказана.
«Сейчас идут так называемые пострегистрационные исследования – мы категорически против такого названия, - которые только покажут эффективность вакцин. У нас есть две вакцины, об эффективности которых мы еще ничего не знаем. ВОЗ заявила, что будет признавать только вакцины, которые обеспечивают хотя бы 50-процентную эффективность. То есть таких, которые в исследованиях покажут вдвое более низкую заболеваемость по сравнению с группой плацебо», - отметила Завидова.
К настоящему времени в России разрабатываются целых четыре вакцины. Первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института имени Гамалеи, получившая название «Спутник V». Зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским научным центром «Вектор».
Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.
Несмотря на то, что эффективность российских вакцин пока достоверно не доказана, можно с уверенностью утверждать лишь одно - пока они никого не убили.
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