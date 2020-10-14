«Сотни миллиардов». Когда россияне получат обещанные Медведевым бесплатные лекарства
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в эфире НСН рассказал, что подобную систему обеспечения бесплатными лекарствами в России пытаются создать уже 10 лет.
Бесплатно обеспечивать россиян лекарствами по рецепту предложил зампред Совбеза России, бывший глава правительства Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости». По его словам, этого нужно добиться, «используя механизмы обязательного лекарственного страхования».
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в эфире НСН назвал примерную стоимость такой программы.
«В последних проектах Минздрава речь идет не обо всех лекарственных препаратах по рецептам, а об определенных списках. И не обо всех группах граждан. Рассматриваются варианты как полностью бесплатные, так и соплатежей. То есть определяется базовая стоимость препарата, но если пациент хочет более дорогое лекарство, он должен за это заплатить. Вопрос в финансировании. Источники для этой программы не были определены. Ориентировочная ее стоимость, если говорить только о рецептурных препаратах, только о жизненно важных лекарствах, то речь идет о нескольких сотнях миллиардов рублей», - сказал Шуляк.
По его словам, на ее запуск в масштабах России потребуется не менее пяти лет.
«Эту систему мы стремимся создать уже, наверное, десять лет. Эксперимент в Кировской области длится достаточно давно, он касается декретированных групп граждан и сердечно-сосудистых препаратов. Но даже если в каких-то регионах эксперименты проходят достаточно хорошо, то в масштабе всей страны это другие деньги, другие технические сложности. При достаточном финансировании и политической воли на развитие системы понадобится не менее пяти лет», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Медведев был назначен главой комиссии Совбеза по защите от новых инфекционных заболеваний.
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