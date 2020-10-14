«Сотни миллиардов». Когда россияне получат обещанные Медведевым бесплатные лекарства

По его словам, на ее запуск в масштабах России потребуется не менее пяти лет.

«Эту систему мы стремимся создать уже, наверное, десять лет. Эксперимент в Кировской области длится достаточно давно, он касается декретированных групп граждан и сердечно-сосудистых препаратов. Но даже если в каких-то регионах эксперименты проходят достаточно хорошо, то в масштабе всей страны это другие деньги, другие технические сложности. При достаточном финансировании и политической воли на развитие системы понадобится не менее пяти лет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Дмитрий Медведев был назначен главой комиссии Совбеза по защите от новых инфекционных заболеваний.

