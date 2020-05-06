В три этапа. Ограничения отменят, самоограничения останутся

Вирусолог в беседе с НСН прокомментировал план Роспотребнадзора о снятии карантина.

В три этапа предложила снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным. Как сообщает «Москва 24», на первом этапе предполагается разрешить прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе, а также открыть объекты сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором - прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.

На третьем будут открыты парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей.

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По словам Поповой, решения о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы регионов.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН признался, что серьезных оснований критиковать такой порядок ослабления у него нет.

«Послабления будут необходимы, иначе у нас разрушится экономика. С учетом того что и после эпидемии вирус у нас останется, его следует опасаться и принимать меры, чтобы снизить риск заражения. Дистанцирование, маски, тщательное мытье рук – все это нужно будет делать и больше надеяться на себя, чем на приказы сверху», - подчеркнул ученый.

По его мнению, снятие карантина возможно в начале июня.

«Надеюсь, к началу июня мы получим серьезный спад эпидемии. И к этому времени все три этапа будут пройдены, и мы будем жить осторожно, но гораздо более свободно», - сказал Альштейн.

Отметим, что Попова предупредила о возможности возобновления ограничительных мер по коронавирусу в случае ухудшения ситуации.

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ФОТО: Сергей Подосёнов
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРоспотребнадзор
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