В три этапа. Ограничения отменят, самоограничения останутся
Вирусолог в беседе с НСН прокомментировал план Роспотребнадзора о снятии карантина.
В три этапа предложила снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным. Как сообщает «Москва 24», на первом этапе предполагается разрешить прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе, а также открыть объекты сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
На втором - прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.
На третьем будут открыты парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей.
По словам Поповой, решения о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы регионов.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН признался, что серьезных оснований критиковать такой порядок ослабления у него нет.
«Послабления будут необходимы, иначе у нас разрушится экономика. С учетом того что и после эпидемии вирус у нас останется, его следует опасаться и принимать меры, чтобы снизить риск заражения. Дистанцирование, маски, тщательное мытье рук – все это нужно будет делать и больше надеяться на себя, чем на приказы сверху», - подчеркнул ученый.
По его мнению, снятие карантина возможно в начале июня.
«Надеюсь, к началу июня мы получим серьезный спад эпидемии. И к этому времени все три этапа будут пройдены, и мы будем жить осторожно, но гораздо более свободно», - сказал Альштейн.
Отметим, что Попова предупредила о возможности возобновления ограничительных мер по коронавирусу в случае ухудшения ситуации.
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