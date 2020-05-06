В три этапа. Ограничения отменят, самоограничения останутся

В три этапа предложила снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным. Как сообщает «Москва 24», на первом этапе предполагается разрешить прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе, а также открыть объекты сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором - прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.

На третьем будут открыты парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей.