«Страх и боль». Иван Ургант и Максим Галкин высказались против войны

Происходящее в Донбассе прокомментировал и шоумен Александр Гудков, который отмечает день рождения 24 февраля. В своём Instagram он написал: «Мне стыдно, что я родился в этот день».

Телеведущий Максим Галкин, также в Instagram, рассказал, что постоянно находится «на связи с родными и друзьями с Украины!»

«Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», - отметил комик.

Ранее российский певец Валерий Меладзе опубликовал в своём Instagram видеообращение, в котором призвал остановить войну России и Украины.

