«Страх и боль». Иван Ургант и Максим Галкин высказались против войны
Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своём Instagram пост против войны: «Страх и боль. Нет Войне».
Происходящее в Донбассе прокомментировал и шоумен Александр Гудков, который отмечает день рождения 24 февраля. В своём Instagram он написал: «Мне стыдно, что я родился в этот день».
Телеведущий Максим Галкин, также в Instagram, рассказал, что постоянно находится «на связи с родными и друзьями с Украины!»
«Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», - отметил комик.
Ранее российский певец Валерий Меладзе опубликовал в своём Instagram видеообращение, в котором призвал остановить войну России и Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- На Украине заявили о гибели более 40 военных из-за российских ударов
- Экс-канцлер Австрии Керн заявил о выходе из совета директоров «РЖД»
- «Страх и боль». Иван Ургант и Максим Галкин высказались против войны
- В Донбассе съемочная группа RT Arabic попала под обстрел
- Австрия объявила о заморозке «Северного потока — 2»
- Джонсон созвал экстренное совещание НАТО
- Зеленский объявил о снятии санкций с украинцев, готовых защищать страну
- Лукашенко призвал «терпящую поражение» Украину пойти на уступки России
- Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с имитацией жертв среди мирных граждан Украины
- В Китае отказались считать «вторжением» операцию России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru