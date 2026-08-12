Что будет с ценами на кофе в России из-за землетрясения в Колумбии
Хотя это не основной поставщик кофе на российский рынок, проблемы с ключевым игроком мирового рынка скажутся на всех, заявил НСН Рамаз Чантурия.
Колумбия является крупным игроком рынка кофе, и временные сложности с отгрузкой продукции отразятся на всей отрасли, в том числе, на ценах, при этом значительного влияния именно на Россию это не окажет, так как основной объем закупок приходится на других импортеров, объяснил НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Большая часть экспорта кофе из Колумбии приостановлена на фоне землетрясения, которое произошло в стране 10 августа. Как пишет агентство Bloomberg, происшествие нарушило работу главного порта республики — Буэнавентура, а также привело к перекрытию автомобильных дорог. Кроме того, очаг землетрясения был рядом с регионом, где сосредоточено большое количество транспортных компаний и перерабатывающих предприятий. Чантурия сообщил, что 75% кофе Россия закупает у Бразилии и Вьетнама, однако несмотря не небольшие объемы импорта продукции из Колумбии, свое влияние на рынок эта ситуация окажет.
«Каких-то драматических изменений на нашем рынке мы не наблюдаем, и все будет зависеть от скорости восстановления поставок. Влияние этой ситуации на Россию, скорее всего, будет косвенным, потому что мы две трети поставок получаем из Бразилии и Вьетнама, и для нас Колумбия не является основным поставщиком. Но, хотя Колумбия занимает не столь существенное место в структуре нашего импорта, какое-то количество кофе к нам оттуда приходит, и влияние при даже незначительном сроке остановки отгрузок, конечно, будет. Но существенного, критического значения для нас это не имеет», — поделился прогнозом эксперт.
Цены на продукт при длительном простое колумбийского импорта могут вырасти, так как даже временное отсутствие одного из ключевых поставщиков в мировой цепочке производителей кофе повлияет на весь рынок, сказал собеседник НСН.
«Мировой рынок кофе — это единая сеть и выпадение какого-то объема производства, конечно, отразится и в целом на предложении, и может как-то скорректировать цены. Колумбия является довольно крупным производителем кофе на мировом рынке. И в случае длительной паузы, очевидно, каким-то образом это отразится на цене. Пока на биржевых котировках мы не видим какого-то кардинального изменения. Но все зависит от того, насколько быстро сможет Колумбия восстановить работоспособность», — сообщил он.
При этом Чантурия уверен, что страна быстро восстановит инфраструктуру, и проблема не приведет к экстремальным ценам прошлого года.
«Для Колумбии это довольно серьезный элемент экспортного дохода, она все-таки зависит от экспорта кофе достаточно серьезно, поэтому очевидно они будут стремиться довольно быстро возобновить поставки. И если какие-то колебания небольшие на биржевых площадках мы заметим, то, скорее, это будет такое временное изменение, которое сильно не повлияет на общую картину. Биржевые цены на кофе колеблются в высоком ценовом коридоре последние два года — это характерная история. Кофе действительно стоит дорого. Этот высокий коридор ценовой на сегодняшний момент сохраняется, но относительно тех экстремальных цен, которые мы наблюдали в прошлом году, сегодня цены ниже. От пиковых значений его стоимость пока далеко», — добавил он.
Ранее Рамаз Чантурия рассказывал НСН о тенденции отказа от кофе с собой из кофеен у россиян. По его словам, граждане все чаще стали переходить на домашние способы приготовления напитка.
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