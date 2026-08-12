Большая часть экспорта кофе из Колумбии приостановлена на фоне землетрясения, которое произошло в стране 10 августа. Как пишет агентство Bloomberg, происшествие нарушило работу главного порта республики — Буэнавентура, а также привело к перекрытию автомобильных дорог. Кроме того, очаг землетрясения был рядом с регионом, где сосредоточено большое количество транспортных компаний и перерабатывающих предприятий. Чантурия сообщил, что 75% кофе Россия закупает у Бразилии и Вьетнама, однако несмотря не небольшие объемы импорта продукции из Колумбии, свое влияние на рынок эта ситуация окажет.

«Каких-то драматических изменений на нашем рынке мы не наблюдаем, и все будет зависеть от скорости восстановления поставок. Влияние этой ситуации на Россию, скорее всего, будет косвенным, потому что мы две трети поставок получаем из Бразилии и Вьетнама, и для нас Колумбия не является основным поставщиком. Но, хотя Колумбия занимает не столь существенное место в структуре нашего импорта, какое-то количество кофе к нам оттуда приходит, и влияние при даже незначительном сроке остановки отгрузок, конечно, будет. Но существенного, критического значения для нас это не имеет», — поделился прогнозом эксперт.

Цены на продукт при длительном простое колумбийского импорта могут вырасти, так как даже временное отсутствие одного из ключевых поставщиков в мировой цепочке производителей кофе повлияет на весь рынок, сказал собеседник НСН.

«Мировой рынок кофе — это единая сеть и выпадение какого-то объема производства, конечно, отразится и в целом на предложении, и может как-то скорректировать цены. Колумбия является довольно крупным производителем кофе на мировом рынке. И в случае длительной паузы, очевидно, каким-то образом это отразится на цене. Пока на биржевых котировках мы не видим какого-то кардинального изменения. Но все зависит от того, насколько быстро сможет Колумбия восстановить работоспособность», — сообщил он.