Почему средняя стоимость чашки кофе может вырасти до 600 рублей
Рамаз Чантурия заявил НСН, что на стоимость чашки кофе само сырье влияет в меньшей степени.
Стоимость чашки кофе растет не из-за плохого урожая во Вьетнаме и Бразилии, заявил НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
К концу 2026 года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних 300–350 рублей до 500–600 рублей, спрогнозировала для «Газеты. Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова. Речь идет о мировом неурожае во Вьетнаме и Бразилии, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеен и повышении цен на электроэнергию. Чантурия подчеркнул, что стоимость сырья в этом случае играет минимальную роль.
«Главное, что в изменении цены на готовую чашку стоимость кофейного сырья, как правило, занимает не самое главное место. В структуре себестоимости в кофейне больше других факторов, которые не связаны со стоимостью кофе. Да, плохой урожай случается, но маловероятно, что это повлияет так сильно на итоговую стоимость чашки. Например, в кофейнях в основном продаются молочные напитки - в том же капучино 70% объема занимает молоко. А если анализировать структуру цены, то все базовые составляющие (кофе, молоко, стаканчик, вода и т.п.) укладываются в 30%, а стоимость кофе варьируется непосредственно в зависимости от типа напитка, обычно составляет 10%. А вот 70% - это уже зарплата бариста, аренда, электричество, налоги и так далее. На цену также влияет политика Центробанка, ключевая ставка», - пояснил он.
По его словам, не последнюю роль в росте цен сыграет конфликт на Ближнем Востоке и его последствия.
«У нас из-за конфликта на Ближнем Востоке сильно растет стоимость энергоресурсов в целом. Это повлияет на все, на стоимость логистики, на стоимость всех мировых процессов в экономике. В мире очень много стран, которые зависят от цен на нефть и газ», - рассказал он.
Несмотря на охлаждение экономики, кофе остается продуктом стабильного потребления, при этом кофейни также являются проектами с невысоким порогом входа на рынок, что привлекает представителей малого бизнеса, рассказал в беседе с НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
