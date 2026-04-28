«Спад потребления готового напитка мы уже видели в прошлом году. Многие люди начали оптимизировать расходы, выросло домашнее потребление. Люди теперь берут не картонную чашку с собой, а из дома берут кофе в термокружке. Это очевидная история. Если стоимость кофе будет расти, есть вероятность, что продолжится переток из кофеен в сторону домашнего приготовления. Технологии приготовления кофе и оборудование для домашнего приготовления стали более совершенными, любители могут приготовить дома хорошую чашку кофе. Конечно, она не сравнится с качеством приготовленного кофе профессиональным бариста. Но для какого-то количества любителей кофе это будет относительно приемлемо, и такая оптимизация расходов будет оправдана. Такие процессы происходят со многими продуктами, не только с кофе», - рассказал он.

При этом он добавил, что кофе – это последнее от чего отказываются многие потребители.

«При этом кофе относится к продуктам, которые не так сильно будут подвержены снижению при оптимизации. Это лайфстайл продукт, который сохраняется до последнего в потребительской корзине. Многие люди будут отказываться от других вещей, от которых не так сложно отказаться. Кофе создает настроение, аромат дает позитивный эффект, и он именно эмоциональный. Ценность продукта для потребителя в таком случае высока. Уверен, что многие сохранят привычку пить кофе даже на фоне возможного роста цен», - заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал НСН, что многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории.

