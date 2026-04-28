Со своей кружкой: Россияне начали отказываться от кофе с собой
Рамаз Чантурия заявил НСН, что россияне теперь берут не картонную чашку с собой, а берут кофе в термокружке из дома.
Россияне начали отказываться от кофе с собой из кафе и переходят на домашние способы приготовления, заявил НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
К концу 2026 года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних 300–350 рублей до 500–600 рублей, спрогнозировала для «Газеты. Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова. Речь идет о мировом неурожае во Вьетнаме и Бразилии, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеен и повышении цен на электроэнергию. Чантурия раскрыл, как это скажется на потреблении.
«Спад потребления готового напитка мы уже видели в прошлом году. Многие люди начали оптимизировать расходы, выросло домашнее потребление. Люди теперь берут не картонную чашку с собой, а из дома берут кофе в термокружке. Это очевидная история. Если стоимость кофе будет расти, есть вероятность, что продолжится переток из кофеен в сторону домашнего приготовления. Технологии приготовления кофе и оборудование для домашнего приготовления стали более совершенными, любители могут приготовить дома хорошую чашку кофе. Конечно, она не сравнится с качеством приготовленного кофе профессиональным бариста. Но для какого-то количества любителей кофе это будет относительно приемлемо, и такая оптимизация расходов будет оправдана. Такие процессы происходят со многими продуктами, не только с кофе», - рассказал он.
При этом он добавил, что кофе – это последнее от чего отказываются многие потребители.
«При этом кофе относится к продуктам, которые не так сильно будут подвержены снижению при оптимизации. Это лайфстайл продукт, который сохраняется до последнего в потребительской корзине. Многие люди будут отказываться от других вещей, от которых не так сложно отказаться. Кофе создает настроение, аромат дает позитивный эффект, и он именно эмоциональный. Ценность продукта для потребителя в таком случае высока. Уверен, что многие сохранят привычку пить кофе даже на фоне возможного роста цен», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал НСН, что многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории.
