«Это случилось не сегодня, мы наблюдаем опережение кофе по объемам потребления уже минимум семь лет. До этого Россия на протяжении столетий считалась исключительно чайной страной. Во многом это было связано с влиянием Китая, а также с тем, что в советские годы выбор правительства между горячими напитками был сделан в пользу чая, как продукта, традиционно культивируемого внутри страны. Кофе же активно вошел в нашу повседневную жизнь только с 90-х годов прошлого века и сразу начал «набирать обороты». Качественное изменение произошло на рубеже столетий, когда отчетливо стало понятно, что молодежь делает ставку на кофе. Прежде всего, из-за его уникального вкуса и сильного аромата, а также потому, что именно кофе стал восприниматься как продукт современного стиля жизни. И сегодня представить жизнь крупного мегаполиса без людей, идущих на работу со стаканчиком кофе, практически невозможно», - рассказал он.

Чантурия подчеркнул, что на популярность кофе и чая в разных странах влияют не только вкусовые привычки, но и смена поколений.

«Конечно, на продвижение кофе по миру влияет не только его вкус и аромат, но и глобальный маркетинг этого напитка. Можно отчасти сказать, что чай является продуктом для более возрастного потребителя. На протяжении долгих лет основа чайного маркетинга строится на том, что это продукт здорового образа жизни. А задумываться о здоровье и каких-то решениях человек начинает в зрелом возрасте, уже после 40. При этом не стоит забывать, что конфликт поколений все равно существует, дети негласно стараются выбирать то, что отличает молодое поколение от предыдущего. Условно говоря, у нас сейчас молодое поколение выбирает пить кофе, хотя их родители всю жизнь пили чай. При этом у нынешнего кофейного поколения скоро подрастут дети, которые однажды тоже будут делать выбор и показывать, что они другие. Например, молодежь в том же Китае выбирает кофе, а на традиционных кофейных рынках уже другой тренд, в Канаде, например. Там всегда пили кофе, а теперь начали пить чай», - отметил он.

Россияне начали отказываться от кофе с собой из кафе и переходят на домашние способы приготовления, заявил НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

