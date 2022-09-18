Члены СПЧ обратились к генпрокурору с просьбой проверить сведения о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнер»

В качестве аргумента члены президентского совета приводят проект режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», вышедший на канале «Россия-1» 7 августа этого года.

Общественники напоминают, что основанием для освобождения заключенного, не отбывшего свой срок, является помилование по указу президента РФ, амнистия в соответствии с постановлением Госдумы или решение суда для условно-досрочного освобождения.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — отмечается в обращении.

Ранее бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал заявление о необходимости отправлять заключенных для участия в спецоперации на Украине. Комментарий размещён на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте». Пригожин отметил, что если бы он был заключённым, он мечтал бы присоединиться к российским военным и искупить долг перед родиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

