СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли село Николаевка Вторая у Бахмута
14 сентября 202208:47
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» взяла под контроль населенный пункт Николаевка Вторая. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
«"Вагнера" взяли Николаевку 2-ю у трассы Бахмут-Дзержинск», — написал репортер в своем Telegram-канале.
Руденко добавил, что также развивается наступление на поселок Зайцево.
По данным экспертов, перерезав трассу Бахмут-Дзержинск, союзные силы лишат снабжения украинские войска в Бахмуте и Авдеевке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru