«Либо они, либо ваши дети»: Пригожин о российских зэках на Украине
Бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал заявление о необходимости отправлять заключенных для участия в спецоперации на Украине. Комментарий размещён на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
Пригожин отметил, что если бы он был заключённым, он мечтал бы присоединиться к российским военным и искупить долг перед родиной.
Также бизнесмен посоветовал противникам участия в спецоперации ЧВК и зэков отправить на фронт своих детей, подчеркнув, что Россия всегда была и будет под защитой своей армии. «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети», — заявил предприниматель.
Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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