«Либо они, либо ваши дети»: Пригожин о российских зэках на Украине

Пригожин отметил, что если бы он был заключённым, он мечтал бы присоединиться к российским военным и искупить долг перед родиной.

Также бизнесмен посоветовал противникам участия в спецоперации ЧВК и зэков отправить на фронт своих детей, подчеркнув, что Россия всегда была и будет под защитой своей армии. «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети», — заявил предприниматель.

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



