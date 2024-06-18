Член СПЧ Кабанов поддержал запрет на условный срок для чиновников за взятки

«Коррупционные преступления фактически являются изменой Родине. Мы предлагали ввести не штраф, а некую ответственность в виде 10-25 лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и амнистию в случае невозмещения ущерба. Суммы взяток порой могут исчисляться миллиардами рублей. Важно не просто наказать взяточника, но и вернуть деньги. У нас были подготовлены соответствующие решения (даже в Госдуме прошлого созыва), но тогда правительство сказало, что надо подготовить более гуманное решение. Хотя я считаю, что с предателями Родины не может быть никакой гуманности. Поэтому я с таким предложением согласен, но, к сожалению, знаю, что оно не прорабатывалось и что это скорее политическое заявление, чем реально серьезное предложение», — сказал Кабанов.

Сообеседник НСН подчеркнул, что наказание за коррупцию должно быть жестким и неизбежным.

«При этом система принятия решений должна быть максимально понятной и прозрачной, чтобы не было условий для вымогательства средств. А также нужен жесткий контроль над использованием полномочий и над средствами. Сегодня чиновники практически не могут рассчитывать на условное наказание за взятки, но они могут получить минимальные сроки и, отбыв определенную их часть, очень быстро выйти на свободу», — подытожил он.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что за 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тысяч чиновников.

