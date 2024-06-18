Член СПЧ Кабанов поддержал запрет на условный срок для чиновников за взятки
Наказание за коррупцию в рядах чиновников должно быть неизбежным и жестким, а система принятия решений — максимально прозрачной и понятной, заявил НСН Кирилл Кабанов.
Запрет на условное наказание за взятки для чиновников — правильное предложение, не допускающее излишней гуманности, однако оно может быть воспринято лишь как политическое заявление, поскольку не было проработано должным образом. Об этом НСН заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
Ранее в Госдуме предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС. Уточняется, что речь идет о случаях, кода взятку получил тот, кто занимает федеральную или региональную госдолжность. Также изменения коснутся глав органов местного самоуправления. По словам Кабанова, соответствующая мера предлагалась СПЧ еще почти десять лет назад.
«Коррупционные преступления фактически являются изменой Родине. Мы предлагали ввести не штраф, а некую ответственность в виде 10-25 лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и амнистию в случае невозмещения ущерба. Суммы взяток порой могут исчисляться миллиардами рублей. Важно не просто наказать взяточника, но и вернуть деньги. У нас были подготовлены соответствующие решения (даже в Госдуме прошлого созыва), но тогда правительство сказало, что надо подготовить более гуманное решение. Хотя я считаю, что с предателями Родины не может быть никакой гуманности. Поэтому я с таким предложением согласен, но, к сожалению, знаю, что оно не прорабатывалось и что это скорее политическое заявление, чем реально серьезное предложение», — сказал Кабанов.
Сообеседник НСН подчеркнул, что наказание за коррупцию должно быть жестким и неизбежным.
«При этом система принятия решений должна быть максимально понятной и прозрачной, чтобы не было условий для вымогательства средств. А также нужен жесткий контроль над использованием полномочий и над средствами. Сегодня чиновники практически не могут рассчитывать на условное наказание за взятки, но они могут получить минимальные сроки и, отбыв определенную их часть, очень быстро выйти на свободу», — подытожил он.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что за 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тысяч чиновников.
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