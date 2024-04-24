Краснов: 50 тысяч чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год
За 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тысяч чиновников, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
По его словам, более 500 чиновников уволили в связи с утратой доверия после подобных злоупотреблений.
Так, прокуроры за год добились удовлетворения антикоррупционных исков более чем на 400 млрд рублей.
Ранее ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе.
В российских регионах активизировались коррупционные схемы из 1990-х с участием чиновников, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов «Радиоточке НСН». По его словам, количество фирм, которые занимаются "отмыванием" денег, увеличилось за год на 43%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru