Краснов: 50 тысяч чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год

За 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тысяч чиновников, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

По его словам, более 500 чиновников уволили в связи с утратой доверия после подобных злоупотреблений.

Так, прокуроры за год добились удовлетворения антикоррупционных исков более чем на 400 млрд рублей.

Из математиков в список Forbes: Задержан «заслуженный строитель» Минобороны Тимур Иванов

Ранее ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе.

В российских регионах активизировались коррупционные схемы из 1990-х с участием чиновников, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов «Радиоточке НСН». По его словам, количество фирм, которые занимаются "отмыванием" денег, увеличилось за год на 43%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ГенпрокурорКоррупция

Горячие новости

Все новости

партнеры