Краснов: 50 тысяч чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год

За 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тысяч чиновников, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

По его словам, более 500 чиновников уволили в связи с утратой доверия после подобных злоупотреблений.

Так, прокуроры за год добились удовлетворения антикоррупционных исков более чем на 400 млрд рублей.