В Госдуме предложили ввести до 4 лет заключения за мелкие взятки

Законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество или коммерческий подкуп, предусматривающий до 4 лет лишения свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей, внесен в Госдуму. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Авторы документа предлагают ввести за такое правонарушение наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет, конфискацию имущества, а также установить новые квалифицирующие признаки: вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, заведомую незаконность действия.

Пискарев отметил, что такая коррупция таит в себе «огромную общественную опасность» и открывает чиновникам путь к многомиллиардным взяткам. По словам парламентария, с 2016 года число подобных правонарушений увеличилось, в 2021-м мелкие взятки составляли пятую часть коррупционных преступлений.

Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.

Между тем группа депутатов нижней палаты парламента направила в правительство законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств и продажи банками просроченных задолженностей клиентов, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости
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