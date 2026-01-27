Член банды Цапков Вова Беспредел попросился на СВО и получил отказ

Получивший пожизненный срок Владимир Алексеев (Вова Беспредел), известный как самый жестокий член банды Цапков, второй раз попросился отправиться на спецоперацию, сообщает «Лента.ру».

Прошение было подано во второй половине 2025 года. Он получил отказ. Ранее Алексеев просил отправить его на СВО в августе 2024 года. Для этого он пробовал повлиять на будущее решение «по своим каналам» наверху. В прошении было отказано.

Алексеев был личным телохранителем главы Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В 2013 году его признали виновным в расправах над 18 людьми и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее Бык из Цапков погиб на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

