Член банды Цапков Вова Беспредел попросился на СВО и получил отказ

Прошение было подано во второй половине 2025 года. Он получил отказ. Ранее Алексеев просил отправить его на СВО в августе 2024 года. Для этого он пробовал повлиять на будущее решение «по своим каналам» наверху. В прошении было отказано.

Алексеев был личным телохранителем главы Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В 2013 году его признали виновным в расправах над 18 людьми и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее Бык из Цапков погиб на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

