СМИ: Бык из Цапков погиб на СВО
Тело помилованного члена банды «Цапки» Андрея Быкова (Бык), погибшего в зоне проведения специальной военной операции, доставлено в Ростов-на-Дону, сообщает «Коммерсантъ».
Его родственники и близкие решают вопрос о месте похорон. О гибели мужчины они узнали на днях, хотя он перестал выходить с ними на связь еще в апреле. Позже родным сообщили, что Быков пропал без вести во время штурмовой операции.
На СВО он поддерживал общение с детьми и бывшей женой, а также с матерью погибшего главаря банды Надеждой Цапок.
Ранее ФСИН по Ростовской области опровергло сообщения о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев, который отбывает пожизненный срок, установил себе в СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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