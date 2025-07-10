СМИ: Бык из Цапков погиб на СВО

Его родственники и близкие решают вопрос о месте похорон. О гибели мужчины они узнали на днях, хотя он перестал выходить с ними на связь еще в апреле. Позже родным сообщили, что Быков пропал без вести во время штурмовой операции.

На СВО он поддерживал общение с детьми и бывшей женой, а также с матерью погибшего главаря банды Надеждой Цапок.

Ранее ФСИН по Ростовской области опровергло сообщения о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев, который отбывает пожизненный срок, установил себе в СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

