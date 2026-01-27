В «Ростехе» назвали дипфейком видео об изъятии вкладов россиян

Там указали, что ролик был сгенерирован при помощи ИИ-технологий на основе подлинного интервью для CCTV. «Ростех» рассматривает эту акцию как спланированную провокацию, направленную на дискредитацию российских властей и разжигание социального недовольства.

В компании считают, что необходимы законодательные изменения: за использование дипфейков в злонамеренных целях должна наступать уголовная ответственность.

В поддельном ролике Чемезов заявляет, что «госкомпании согласны использовать сбережения населения» якобы по инициативе главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Речь идет о 60 трлн рублей, которые покрываются пылью на банковских счетах.

Ранее стало известно, что россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

