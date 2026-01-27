В «Ростехе» назвали дипфейком видео об изъятии вкладов россиян
Распространенное в соцсетях видео с заявлениями генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова об изъятии банковских вкладов россиян оказалось дипфейком, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Там указали, что ролик был сгенерирован при помощи ИИ-технологий на основе подлинного интервью для CCTV. «Ростех» рассматривает эту акцию как спланированную провокацию, направленную на дискредитацию российских властей и разжигание социального недовольства.
В компании считают, что необходимы законодательные изменения: за использование дипфейков в злонамеренных целях должна наступать уголовная ответственность.
В поддельном ролике Чемезов заявляет, что «госкомпании согласны использовать сбережения населения» якобы по инициативе главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Речь идет о 60 трлн рублей, которые покрываются пылью на банковских счетах.
Ранее стало известно, что россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Ростехе» назвали дипфейком видео об изъятии вкладов россиян
- СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению
- Член банды Цапков Вова Беспредел попросился на СВО и получил отказ
- СМИ: Россия стала победителем в конфликте на Украине
- Выпускники МХАТ попросили главу Минкульта снять мужа Собчак с поста и. о ректора
- Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы
- Дуров считает WhatsApp небезопасным
- Путин: Россию просят прекратить удары по инфраструктуре, а сами наносят
- СМИ: Разведывательный дрон был замечен в небе над Киевом
- Германия и Дания договорились о создании энергхаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru