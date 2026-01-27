Выпускники МХАТ попросили главу Минкульта снять мужа Собчак с поста и. о ректора

Это следует из обращения выпускников. Его опубликовал в Telegram актер и выпускник МХАТ Антон Шагин. По его словам, выбор данной кандидатуры нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. Любимову просят рассмотреть на должность ректора кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой и не противоречат этическим принципам.

По словам выпускников, в мхатовской традиции преемник ректора должен выбираться из числа воспитанников школы и обсуждаться всем мхатовским сообществом. Выпускники указали, что отказ от этого принципа ведет к «разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению семейного прошлого» Школы-студии. Отмечается, что все ведущие московские театральные вузы, в том числе школы при Театре имени Вахтангова и Малом театре, строго сохраняют свои традиции и принцип внутренней преемственности.

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН высказал мнение, что обращение против назначения режиссера Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ не должно быть анонимным. При этом ректор ГИТИСа не смог ответить на вопрос НСН, не обусловлен ли выбор именно анонимного способа донесения позиции «выпускниками» боязнью возможных неприятностей или даже репрессий.

