СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению

Он считает, что неудовлетворительная оценка за поведение должна стать законным основанием для исключения ребенка из школы в целях защиты учителей. Речь идет об исключительных ситуациях, среди которых нападениях на педагогов, оскорблениях и постоянных срывах уроков.

Фадеев отметил, что существующие сегодня возможности для этого используются редко. Также на заседании рабочей группы обсуждалась идея учета школьной оценки за поведение при поступлении в университеты.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года во всех российских школах может быть введена система оценивания поведения учащихся с 1 по 11 классы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

