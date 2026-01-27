СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать четкий правовой механизм для отчисления школьников за нарушения дисциплины, сообщает ТАСС.
Он считает, что неудовлетворительная оценка за поведение должна стать законным основанием для исключения ребенка из школы в целях защиты учителей. Речь идет об исключительных ситуациях, среди которых нападениях на педагогов, оскорблениях и постоянных срывах уроков.
Фадеев отметил, что существующие сегодня возможности для этого используются редко. Также на заседании рабочей группы обсуждалась идея учета школьной оценки за поведение при поступлении в университеты.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года во всех российских школах может быть введена система оценивания поведения учащихся с 1 по 11 классы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
