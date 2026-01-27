По их оценке, Россия добилась оперативной инициативы, переведя противостояние в фазу методичного истощения противника. Главным изменением стал отказ от попыток быстрого прорыва в пользу тактики постепенного изматывания ВСУ артиллерийскими ударами.

Параллельно российская военная промышленность демонстрирует устойчивость, в то время как западная система помощи Украине сталкивается с логистическими и производственными трудностями. В совокупности это создает для РФ долгосрочные преимущества. На этом фоне победа России является лишь вопросом времени.

Ранее генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

