СМИ: Россия стала победителем в конфликте на Украине
Китайские обозреватели указывают на стратегический перелом в украинском конфликте, произошедший в начале года, сообщает портал Sohu.
По их оценке, Россия добилась оперативной инициативы, переведя противостояние в фазу методичного истощения противника. Главным изменением стал отказ от попыток быстрого прорыва в пользу тактики постепенного изматывания ВСУ артиллерийскими ударами.
Параллельно российская военная промышленность демонстрирует устойчивость, в то время как западная система помощи Украине сталкивается с логистическими и производственными трудностями. В совокупности это создает для РФ долгосрочные преимущества. На этом фоне победа России является лишь вопросом времени.
Ранее генсек НАТО заявил о снижении эффективности украинской ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
