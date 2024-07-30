ФСИН не подтвердила данные о сделанных винирах членом банды «Цапков» за 800 тысяч

По данным ведомства, после прибытия в СИЗО Алексеев не покидал изолятор и ему не оказывали услуги по протезированию зубов на территории учреждения.

Алексеев осужден за убийство 18 человек. Он находится в СИЗО в связи с рассмотрением вопроса о его переводе в колонию строгого режима «Черный дельфин».

Ранее следствие прекратило уголовное дело «банды Цапков» о вымогательстве. Следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

