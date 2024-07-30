ФСИН не подтвердила данные о сделанных винирах членом банды «Цапков» за 800 тысяч
ФСИН по Ростовской области опровергло сообщения о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев, который отбывает пожизненный срок, установил себе в СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, после прибытия в СИЗО Алексеев не покидал изолятор и ему не оказывали услуги по протезированию зубов на территории учреждения.
Алексеев осужден за убийство 18 человек. Он находится в СИЗО в связи с рассмотрением вопроса о его переводе в колонию строгого режима «Черный дельфин».
Ранее следствие прекратило уголовное дело «банды Цапков» о вымогательстве. Следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru