МВД передумало возвращать штрафы за превышение средней скорости
МВД не намерено возвращать штрафы для водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что МВД обсуждает возможное введение таких штрафов, которые были отменены в сентябре 2021 года, отмечает Ura.ru.
«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — отметили в министерстве.
В МВД подчеркнули, что возвращение штрафов за превышение средней скорости преждевременно. Сначала необходимо устранить «правовые пробелы» в законодательстве: сейчас в административном кодексе нет отдельной статьи для подобных инцидентов, пишет РИА ФАН.
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