МВД передумало возвращать штрафы за превышение средней скорости

МВД не намерено возвращать штрафы для водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение ведомства.

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Ранее СМИ сообщали, что МВД обсуждает возможное введение таких штрафов, которые были отменены в сентябре 2021 года, отмечает Ura.ru.

«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — отметили в министерстве.

В МВД подчеркнули, что возвращение штрафов за превышение средней скорости преждевременно. Сначала необходимо устранить «правовые пробелы» в законодательстве: сейчас в административном кодексе нет отдельной статьи для подобных инцидентов, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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