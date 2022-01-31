«Навигатор не поможет»: Шкуматов о штрафах с камер попутных машин
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Водители в России начали получать штрафы с попутных машин
Российские водители стали получать «письма счастья» со штрафами за нарушения, зафиксированные с помощью движущейся в попутном направлении машины.
Петр Шкуматов: «Такие камеры уже давно выпускаются в нашей стране, но до практического применения дело еще не доходило. Первый подобный штраф получил водитель грузовика. Он двигался по Бердскому шоссе в Новосибирске с превышением предельно допустимой скорости на 28 км/ч. Удивило как самого водителя, так и других автомобилистов, что фиксация нарушения осуществлена камерой, установленной в ехавшем впереди обычном автомобиле. Так что теперь навигатор не поможет, оштрафуют всех», - спрогнозировал собеседник НСН.
Камеры смогут вычислять отсутствие техосмотра
С 1 марта в России появится новый штраф за езду без техосмотра. Недобросовестным автомобилистам придется заплатить 2 тыс. рублей.
Петр Шкуматов: «Это касается в основном коммерческого транспорта, так как для легковых автомобилей принадлежащим частникам техосмотр отменили. Изначально штрафы за это нарушение будут выписывать лично инспекторы ГИБДД. Однако позже подключат и дорожные камеры», - рассказал он.
В Москве введут экологические зоны, куда не пустят машины с «грязным» выхлопом
В Москве и Московской области на реализацию единой транспортной стратегии до 2035 года выделят 10,1 трлн рублей.
Петр Шкуматов: «В транспортной стратегии множество пунктов касаются автомобилистов. Так, заложены мероприятия по постепенному переключению жителей с личных автомобилей на арендные электромобили и созданию «экологических зон». Газета «Коммерсантъ» предполагает, что будет реализована давняя идея с недопуском в центральные районы Москвы машин с выхлопом класса «Евро-3» и ниже. Если на таком автомобиле заехать в "экологическую зону", то автомобилиста будет ждать крупный штраф», - предупредил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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