«Навигатор не поможет»: Шкуматов о штрафах с камер попутных машин

Петр Шкуматов: «Такие камеры уже давно выпускаются в нашей стране, но до практического применения дело еще не доходило. Первый подобный штраф получил водитель грузовика. Он двигался по Бердскому шоссе в Новосибирске с превышением предельно допустимой скорости на 28 км/ч. Удивило как самого водителя, так и других автомобилистов, что фиксация нарушения осуществлена камерой, установленной в ехавшем впереди обычном автомобиле. Так что теперь навигатор не поможет, оштрафуют всех», - спрогнозировал собеседник НСН.

