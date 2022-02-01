В Генпрокуратуре предложили аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер

Как отметили в надзорном ведомстве, камеры иногда используются не по назначению: «не для профилактики нарушений, а для получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». В связи с этим Генпрокуратура предлагает внести изменения в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности», чтобы водители могли аннулировать штрафы более удобным способом, отмечает РИА ФАН.

В Генпрокуратуре уточнили, что в прошлом году региональные прокуроры проверили законность применения дорожных камер и обнаружили технику за пределами мест концентрации ДТП в ряде субъектов. В частности, камеры в ненадлежащих местах нашли в Московской, Омской, Самарской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Ульяновской, Иркутской, Новосибирской областях, Краснодарском и Хабаровском краях, Карелии, Бурятии и Дагестане, отмечает РЕН ТВ.

