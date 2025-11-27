В Пермском крае запретят продажу вейпов с 1 марта
27 ноября 202513:07
Розничную продажу вейпов запретят в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов», - указано в сообщении.
Нарушителей ожидают административные штрафы. Размер взыскания для должностных лиц составит 15-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН призвал призвал покончить с вейпами. По словам парламентария, они дают в бюджет всего 11 млрд рублей в год.
