В Пермском крае запретят продажу вейпов с 1 марта

«С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов», - указано в сообщении.

Нарушителей ожидают административные штрафы. Размер взыскания для должностных лиц составит 15-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН призвал призвал покончить с вейпами. По словам парламентария, они дают в бюджет всего 11 млрд рублей в год.

