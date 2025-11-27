Лукашенко: Россия, в основном, приняла предложения США по Украине
Предложения США по урегулированию на Украине, в основном, приняты президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что в итоге этот мирный американский план примут и в Европе, и на Украине.
«Я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что артачиться европейцам?» - сказал Лукашенко.
Он добавил,что не увидел в мирном плане пунктов, по которым нельзя было бы договориться.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
