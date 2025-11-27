Банки маркетплейсов активно набирают клиентскую базу, используя не вполне справедливое преимущество, которое не могут воспроизвести другие, и в будущем составят конкуренцию крупным банкам, заявил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил россиянам, что он не против скидок на маркетплейсах, а спасает граждан от «торгового рабства». «Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство», написал Греф в телеграм-канале. По его словам, это «очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия» и это должно быть отменено.

«Открытый диалог банков и маркетплейсов начался не меньше полутора лет назад. Сейчас он вышел в горячую фазу. Главная претензия банков к маркетплейсам стоит в том, что многие маркетплейсы долгое время оставались убыточными и вышли в прибыль только недавно за счет создания банков. При этом банки получают прибыль, а маркетплейсы частенько несут убыток. Получается, что возникает взаимная зависимость доходного и убыточного бизнеса. Второе, у маркетплейсов есть не совсем справедливое преимущество, которое банки реплицировать не могут. У маркетплейсов есть рычаг давления на продавцов и многие маркетплейсы утверждают, что скидка, которая предоставляется клиенту, происходит за счет самого банка. Но все же знают, что комиссия, которую маркетплейс берет с селлера, составляет от 15 до 30 или даже до 40%. Поэтому здесь динамика взаимоотношений маркетплейса, селлера и банка становится очень сложной. Это создает ощущение непрозрачности, поэтому банки предъявляют претензии», - пояснил Иванинский.