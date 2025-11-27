Диалог в горячей фазе: Банки маркетплейсов испугали Германа Грефа
В отношении политики скидок маркетплейсов необходимо принять регуляторные меры, потому что их банки со временем могут стать серьезной конкуренцией крупным финорганизациям, заявил НСН бизнес-аналитик Илья Иванинский.
Банки маркетплейсов активно набирают клиентскую базу, используя не вполне справедливое преимущество, которое не могут воспроизвести другие, и в будущем составят конкуренцию крупным банкам, заявил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Глава Сбербанка Герман Греф объяснил россиянам, что он не против скидок на маркетплейсах, а спасает граждан от «торгового рабства». «Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство», написал Греф в телеграм-канале. По его словам, это «очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия» и это должно быть отменено.
«Открытый диалог банков и маркетплейсов начался не меньше полутора лет назад. Сейчас он вышел в горячую фазу. Главная претензия банков к маркетплейсам стоит в том, что многие маркетплейсы долгое время оставались убыточными и вышли в прибыль только недавно за счет создания банков. При этом банки получают прибыль, а маркетплейсы частенько несут убыток. Получается, что возникает взаимная зависимость доходного и убыточного бизнеса. Второе, у маркетплейсов есть не совсем справедливое преимущество, которое банки реплицировать не могут. У маркетплейсов есть рычаг давления на продавцов и многие маркетплейсы утверждают, что скидка, которая предоставляется клиенту, происходит за счет самого банка. Но все же знают, что комиссия, которую маркетплейс берет с селлера, составляет от 15 до 30 или даже до 40%. Поэтому здесь динамика взаимоотношений маркетплейса, селлера и банка становится очень сложной. Это создает ощущение непрозрачности, поэтому банки предъявляют претензии», - пояснил Иванинский.
Банки, принадлежащие маркетплейсам, как отмечает аналитик, очень быстро растут и со временем могут составить другим банкам серьезную конкуренцию.
«Я не скажу, что банки начали проигрывать конкуренцию E-com, это точно неправильное утверждение. Для этого достаточно посмотреть на долю активов банковской системы, которая приходится на банки, принадлежащие маркетплейсам. Это очень маленькие проценты, нет даже и 10%. Но банки, принадлежащие маркетплейсам, быстро набирают клиентскую базу. Они заявляют о базе 20-30 миллионов клиентов, что много. Такой быстрый набор происходит за счет эффективной кросс-продажи банковских услуг, в том числе благодаря предоставляемым скидкам на основном маркетплейсе. Эти банки предоставляют небольшие кредиты, рассрочки, платежные карты. При этом люди не хранят там большие суммы денег. Поэтому говорить о том, что банки проигрывают конкуренцию, пока не приходится. Но в дальнейшем, если динамика роста банков маркетплейсов сохранится, если они будут расширять продуктовый набор, то составят серьезную конкуренцию банкам. Банки это понимают и стремятся обеспечить честные условия конкуренции», - прогнозирует аналитик.
