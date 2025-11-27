Путин пообещал лидерам СНГ хорошую культурную программу на встрече в Петербурге

На встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке он указал, что у России сохранилось «многое из того, что представляет культурную, историческую ценность для народов бывшего СССР».

«Сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик... И уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться», - добавил глава российского государства.

Ранее Путин заявил, что был бы очень рад видеть лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге на традиционной встрече «в преддверии Нового года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

