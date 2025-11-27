В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете

Мужчина открыл стрельбу в супермаркете в Воронеже в ходе конфликта с продавцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в среду в магазине на проспекте Труда, сообщение о ЧП поступило в полицию в 10.33 мск.

«По предварительным данным установлено, что в ходе ссоры с продавцом 37-летний местный житель из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрел», — рассказали в УМВД.

В результате пострадала 41-летняя женщина, она травмирована в области руки.

Ранее в Кемерове 31-летний мужчина устроил стрельбу около клуба, из-за чего один человек получил ранение в голову и скончался, напоминает РЕН ТВ.

