Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура
Ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-28» запустили с космодрома Байконур. Об этом пишет РИА Новости.
Планируется, что аппарат отделится от третьей ступени «Союза-2.1а» через 8 минут 49 секунд после старта и выйдет на орбиту. Корабль должен добраться до Международной космической станции за 3 часа 10 минут.
На борту аппарата российско-американский экипаж: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавт NASA Кристофер Уильямс. Миссия специалистов на МКС продлится 242 дня. Российские космонавты планируют провести за это время более 40 экспериментов и два выхода в открытый космос - в апреле и июне.
Ранее с Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура
- Чистка брендов: Какие китайские автомобили могут уйти из России
- В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете
- ВС России освободили Васюковку в ДНР
- Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с границей России
- Лакомый кусок: Почему на смену западным брендам в России пришли подделки
- Умерла мать Стаса Намина
- Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах с флагом страны
- «Сорока или души?»: Названы фавориты книжной премии «Большая книга»
- Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru