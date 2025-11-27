Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура

Ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-28» запустили с космодрома Байконур. Об этом пишет РИА Новости.

Планируется, что аппарат отделится от третьей ступени «Союза-2.1а» через 8 минут 49 секунд после старта и выйдет на орбиту. Корабль должен добраться до Международной космической станции за 3 часа 10 минут.

На борту аппарата российско-американский экипаж: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавт NASA Кристофер Уильямс. Миссия специалистов на МКС продлится 242 дня. Российские космонавты планируют провести за это время более 40 экспериментов и два выхода в открытый космос - в апреле и июне.

Ранее с Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

