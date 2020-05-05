Число жертв COVID-19 в Москве превысило 800 человек

По данным на 4 мая, в Москве было подтверждено 5 795 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных заболевших достигло 74 401.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать медработников, массово отказавшихся работать в Калининградской области, а узнать, что послужило этому причиной.



