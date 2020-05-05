Число жертв COVID-19 в Москве превысило 800 человек

В Москве скончались еще 52 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего число жертв COVID-19 составило 816, сообщили в столичном оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

В Москве маски можно будет купить на 15 станциях метро

По данным на 4 мая, в Москве было подтверждено 5 795 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных заболевших достигло 74 401.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать медработников, массово отказавшихся работать в Калининградской области, а узнать, что послужило этому причиной.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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