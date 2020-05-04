В Москве маски можно будет купить на 15 станциях метро

Медицинские маски начнут продавать на 15 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта.

Продажи стартуют 5 мая через вендинговые аппараты. В дептрансе подчеркнули, что подрядчик находится на контроле у ведомства.

Со вторника маски можно будет приобрести на станциях Первомайская, Пятницкое шоссе, Строгино, Домодедовская, Маяковская, Марксистская, Коньково, Свиблово, Сухаревская, Тургеневская, Ясенево, Борисово, Крестьянская Застава, Римская, Трубная. Планируется, что в дальнейшем число станций с автоматами по продаже масок будет увеличено.

Дептранс также разместит на портале и в мобильном приложении МосМетро карту с точками продаж.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваКоронавирусЗащитная маска
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