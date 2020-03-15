Число зараженных COVID-19 в России выросло до 63
Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России в течение суток увеличилось с 59 до 63, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Ранее российские психологи в эфире НСН дали советы против паники во время пандемии коронавируса. Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, как снизить информационную токсичность в период пандемии коронавируса.
«Надо побольше доверять экспертам, а не блогерам-хайпожорам, задача которых – не пользу обществу принести, а за его счет продвинуться. Поэтому наща задача – смотреть, кто комментирует: доктор, психотерапевт, вирусолог. Исходя из этого, понимать, кого слушать, кого – нет», - рекомендовал эксперт.
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