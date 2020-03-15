Мишустин поручил подготовить предложениях по развитию экономики на фоне коронавируса

Отмечается, что организация работы координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в России поручена вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко.

Напомним, координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией был создан накануне, 14 марта.

Ранее экономист Никита Кричевский в интервью НСН рассказал о рисках иностранных дефолтов для российских компаний.

«Турбулентность, о которой предупреждают экономисты, может выражаться в том, что волна дефолтов поглотит невыполнение обязательств со стороны компаний тех стран, где с внешним долгом все очень хорошо. В данном случае я имею ввиду Россию», - заявил собеседник НСН.

