Мишустин поручил подготовить предложениях по развитию экономики на фоне коронавируса
Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому вице-премьеру Андрею Белоусову к 16 марта рассказать о предложениях пот развитию экономики и социальной стабильности в условиях коронавируса.
«Доложить на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включённым в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», — сказано в поручении премьер-министра.
Отмечается, что организация работы координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в России поручена вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко.
Напомним, координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией был создан накануне, 14 марта.
Ранее экономист Никита Кричевский в интервью НСН рассказал о рисках иностранных дефолтов для российских компаний.
«Турбулентность, о которой предупреждают экономисты, может выражаться в том, что волна дефолтов поглотит невыполнение обязательств со стороны компаний тех стран, где с внешним долгом все очень хорошо. В данном случае я имею ввиду Россию», - заявил собеседник НСН.
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