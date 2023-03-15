Число выдворенных из Москвы мигрантов выросло вдвое
Количество выдворенных незаконных мигрантов из Москвы в 2022 году выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. Такую статистику озвучил начальник столичного главка министерства внутренних дел Олег Баранов. При этом он подчеркнул, что тема предотвращения нелегальной миграции сохраняет актуальность для мегаполиса.
Как уточнил руководитель московской полиции, в общей сложности с миграционного учета из-за выявленных фактов фиктивной постановки снято 396 тысяч граждан других стран. Это на 45% больше чем в 2021 году.
Ещё одним насущным вопросом для Москвы Баранов назвал неправомерное использование зарубежной рабочей силы. В 2022 году выявлено 7,5 тысяч случаев незаконной трудовой деятельности и более 9,5 тысяч фактов нарушения привлечения к ней гастарбайтеров.
Также, по данным ГУ МВД по Моске, за 2022 год было возбуждено 106 уголовных дел по уголовной статье об организация незаконной миграции.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что России нужны мигранты, которые обладают специальным образованием, а также ориентированы на долгую трудовую жизнь в стране.
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