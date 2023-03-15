Число выдворенных из Москвы мигрантов выросло вдвое

Количество выдворенных незаконных мигрантов из Москвы в 2022 году выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. Такую статистику озвучил начальник столичного главка министерства внутренних дел Олег Баранов. При этом он подчеркнул, что тема предотвращения нелегальной миграции сохраняет актуальность для мегаполиса.

Как уточнил руководитель московской полиции, в общей сложности с миграционного учета из-за выявленных фактов фиктивной постановки снято 396 тысяч граждан других стран. Это на 45% больше чем в 2021 году.