В Госдуме поддержали идею главы СПЧ обязать мигрантов отдавать детей в школы РФ

Если российские школы отказываются брать детей мигрантов на обучение, то с директорами надо проводить беседы, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов. 

Мигранты, которые работают и живут на территории России, обязаны отдавать своих детей в школы и дать им образование, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Если все делать по закону, то все очевидно. Мигранты, которые имеют место жительства и регистрации, имеют возможность обучения детей. Это не только возможность, но и обязанность. Если какие-то школы официально дают позицию, что мы не будем принимать на обучение детей по месту их регистрации и проживанию… Значит надо с этими директорами школ проводить воспитательную работу. С Фадеевым надо согласиться: наша задача, в том числе, адаптация и социализация тех людей, которые работают на территории России и их детей», - сказал Кирьянов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям. По его словам, если в России принято, что все дети имеют образование, то «они должны это сделать».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияМигрантыШколы
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