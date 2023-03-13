Депутат Кирьянов описал портрет мигранта, нужного России

«Это человек, обладающий определенным специальным образованием, который ориентирован на долгую трудовую жизнь в России. Пусть он, возможно, не ориентирован на переезд с семьей, то есть его устраивает вахтовый метод или метод работы с патентом в течение года. Это человек, способный быстро социализироваться и адаптироваться к тем условиям, в которых он живет», - сказал Кирьянов.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отмечал, что дефицит мигрантов в Москве составляет 171 тысячу человек.

