Депутат Кирьянов описал портрет мигранта, нужного России
Мигранты должны быстро социализироваться и адаптироваться к тем условиям, в которых они живут, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
России нужны мигранты, которые обладают специальным образованием, а также ориентированы на долгую трудовую жизнь в стране, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Это человек, обладающий определенным специальным образованием, который ориентирован на долгую трудовую жизнь в России. Пусть он, возможно, не ориентирован на переезд с семьей, то есть его устраивает вахтовый метод или метод работы с патентом в течение года. Это человек, способный быстро социализироваться и адаптироваться к тем условиям, в которых он живет», - сказал Кирьянов.
Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отмечал, что дефицит мигрантов в Москве составляет 171 тысячу человек.
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