Число умерших от коронавируса в России приближается к 10 тысячам
В России за сутки умерли 147 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
С начала пандемии число число летальных исходов составило 9683, передает RT.
Число заболевших за последние сутки составило 6760, пишет Ura.ru. Вписаны из больниц 6047 пациентов, у которых ранее была обнаружена новая инфекция.
На текущей неделе генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, то три российских прототипа вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 продемонстрировали эффективность в формировании иммунитета.
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