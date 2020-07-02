Число умерших от коронавируса в России приближается к 10 тысячам

В России за сутки умерли 147 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии число число летальных исходов составило 9683, передает RT.

В Москве ещё 1055 человек излечились от коронавируса

Число заболевших за последние сутки составило 6760, пишет Ura.ru. Вписаны из больниц 6047 пациентов, у которых ранее была обнаружена новая инфекция.

На текущей неделе генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, то три российских прототипа вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 продемонстрировали эффективность в формировании иммунитета.

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ФОТО: pixabay.com
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