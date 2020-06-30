Три российских прототипа вакцины от коронавируса прошли успешные испытания
Три созданных в России прототипа вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 продемонстрировали эффективность в формировании иммунитета. Об этом заявил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.
Он отметил, что в «Векторе» над созданием новых вакцин работают более 100 специалистов, пишет «Известия».
По словам Максютова, самое сложное - создать безопасный препарат, который обеспечит защиту от вируса, передает RT.
Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН предупредил, что основные выводы и результаты испытания вакцины от коронавируса можно будет сделать только после полного исследования.
«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru