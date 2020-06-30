Три российских прототипа вакцины от коронавируса прошли успешные испытания

Он отметил, что в «Векторе» над созданием новых вакцин работают более 100 специалистов, пишет «Известия».

По словам Максютова, самое сложное - создать безопасный препарат, который обеспечит защиту от вируса, передает RT.

Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН предупредил, что основные выводы и результаты испытания вакцины от коронавируса можно будет сделать только после полного исследования.

«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.

