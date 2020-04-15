Число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 1,5 млн
В России, по состоянию на 14 апреля, число проведённых тестов на коронавирус превысило 1,5 млн. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Также там подчеркнули, что медицинским наблюдением находятся более 130 тысяч человек, отмечает RT.
Между тем, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов отметил парадоксальную ситуацию с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса в Москве. Так, в первые несколько недель самоизоляции москвичи строго следовали рекомендациям, индекс самоизоляции достигал 4,0 и 4,2-4,3. При этом в последнюю неделю индекс самоизоляции снижается, что способствует росту числа зараженных и жертв коронавируса.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что на самом деле нарушение режима самоизоляции не так сильно влияет на рост заболеваемости и отметила основные причины этого явления.
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