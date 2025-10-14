Microsoft прекратила поддержку Windows 10
Корпорация Microsoft с 14 октября прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Об этом говорится в сообщении пресс-слубы IT-гиганта.
Отмечается, что с указанной даты пользователи больше не будут получать техпомощь, а также обновления, касающиеся безопасности и работы компонентов.
Уже установленная операционная система продолжит работать, пишет RT. При этом в Microsoft предупредили, что отсутствие обновлений повышает риск заражения вредоносным ПО. Пользователям рекомендовали перейти на Windows 11.
Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что в основном россияне используют Windows 10 или предыдущие версии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Продеус призвал не упустить питание детей в пубертат
- Педиатр Продеус призвал не менять с ребенком по 12 секций в месяц
- Лукашенко: Минск готов участвовать в инициативе США по миру на Украине
- Песков: Судить о передаче «Томагавков» стоит после встречи Трампа и Зеленского
- Нутрициолог раскрыл лайфхак, как менять пищевые привычки ребенка
- Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО
- «Медвежий угол»: Почему игорная зона не превратит Алтай в Лас-Вегас
- Microsoft прекратила поддержку Windows 10
- Фитнес-тренер рассказал, как определить ожирение у детей
- Опасный возраст: От ожирения страдают более 125 миллионов детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru