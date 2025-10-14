Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Отмечается, что с указанной даты пользователи больше не будут получать техпомощь, а также обновления, касающиеся безопасности и работы компонентов.

Уже установленная операционная система продолжит работать, пишет RT. При этом в Microsoft предупредили, что отсутствие обновлений повышает риск заражения вредоносным ПО. Пользователям рекомендовали перейти на Windows 11.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что в основном россияне используют Windows 10 или предыдущие версии.

