В ООН заявили, что восстановление Газы обойдется в $70 млрд
На восстановление сектора Газа потребуется 70 млрд долларов. Об этом заявил спецпредставитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.
По его словам, данная сумма была получена по итогам оперативной оценки ущерба и потребностей, которую совместно провели ООН, Евросоюз и Всемирный банк.
«Сейчас нужно расставить приоритеты относительно того, какие районы необходимо восстановить в первую очередь... вероятно, не все территории будут восстановлены», - указал спецпредставитель.
Сроки завершения восстановительных работ Силлиерс оценивать отказался.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что после заключения мирного соглашения сектор Газа будет восстановлен и вновь станет пригодным для жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
