В ООН заявили, что восстановление Газы обойдется в $70 млрд

По его словам, данная сумма была получена по итогам оперативной оценки ущерба и потребностей, которую совместно провели ООН, Евросоюз и Всемирный банк.

«Сейчас нужно расставить приоритеты относительно того, какие районы необходимо восстановить в первую очередь... вероятно, не все территории будут восстановлены», - указал спецпредставитель.

Сроки завершения восстановительных работ Силлиерс оценивать отказался.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что после заключения мирного соглашения сектор Газа будет восстановлен и вновь станет пригодным для жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

